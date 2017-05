Messile määratud 21-kuune vanglakaristus jäi jõusse

Messi ja tema isa Jorge mõisteti mõlemad süüdi pettuses, millega varastati Hispaania riigi tagant 4,1 miljoni euro väärtuses makse. Jalgpallur on meedias toonitanud, et pole maksupettustega kunagi seotud olnud ning on alati muretsenud vaid oma sportlaskarjääri pärast.

Jorge Messi karistust vähendati 21 kuult 15 kuule, sest on pärast süüdi mõistmist riigile osa summast tagastanud. Kumbki mees ilmselt trellide taha ei lähe, sest Hispaanias võib vähem kui 24 kuud pikki vanglakaristusi esmakordse rikkumise korral kanda tingimisi.