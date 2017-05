Chelsea tühistas Londoni tänavatele planeeritud võiduparaadi

Esmaspäeval Manchesteris toimunud terrorirünnaku varjus leidis klubi, et võiduka paraadi korraldamine oleks ebasobilik.

"Suurbritannia valitsuse poolt välja kuulutatud kõrgendatud ohutaseme tõttu oleme selle üle pikalt järgi mõelnud," tõdes klubi pressiteate vahendusel. "Me usume, et kõigi parimaid huve silmas pidades on see õige teguviis ja me oleme kindlad, et meie fännid mõistavad otsust." Samuti teatas klubi, et terrorirünnaku ohvrite ja nende perekondade toetamiseks tehakse rahaline annetus.

Laupäeval kohtub Chelsea Inglismaa karikafinaalis Londoni Arsenaliga, pühapäevasteks pidustusteks oli klubil ette nähtud traditsiooniline karikaparaad kahekordse bussi katusel.