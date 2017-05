Meeste karikafinaali teenindavad kuus kohtunikku

Meeste finaali kohtunik on Mart Martin, abikohtunikeks Sten Klaasen ja Dmitri Vinogradov. Otsajoonte taga aitavad tähtsaid otsuseid vastu võtta lisakohtunikud Kristo Külljastinen ja Joonas Jaanovits, neljas kohtunik on Toomas Nõmmiste.

Kell 13 saab rahvusstaadionil avavile naiste karikafinaal, kus Pärnu JK vastaseks on JK Tallinna Kalev. Naiste finaali kohtunik on Triinu Laos, keda abistavad Karolin Kaivoja ja Valeria Tšumakova. Neljas kohtunik on Nadežda Polkovnikova.

Klubijalgpalli pidupäeval ja karikafinaalide päeval avatakse A. Le Coq Arena kõrval kell 12 festivaliala, kus toitlustuse eest hoolitseb Amps ja soodsate hindadega on müügil A. Le Coq'i joogid. Saaremaa lihatööstus pakub esimesele tuhandele külastajale tasuta karbonaadi.

Lisaks selgitatakse esmakordselt välja Eesti parim klubi penaltilöömises, kui toimub Betsafe penaltilahing. Võistlusele kaasa elamiseks tasub minna Sportland Arenale, kui esimene löök tehakse orienteeruvalt kell 13. Auhinnad on väga väärtuslikud: Eesti parim klubi penaltilöömises saab endale uueks hooajaks 1500 euro väärtuses mänguvorme või varustust. Teise koha omanik võidab mängupalle 750 euro väärtuses ning kolmanda koha klubi saab enda kasutusse 500-eurose kütusekaardi.

Klubijalgpalli pidupäeva külaliseks on Ida-Tallinna Keskhaigla, kelle telkides on võimalik oma tervist kontrollida. Lapsed saavad lõbutseda batuutidel ja avatud on meisterdamise õpituba. Lisaks on festivalialal ka Betsafe täpsuslöökide ala. Samuti oodatakse külalisi traditsioonilisele jalgpalliturule, kuhu on iga-aastaselt oodatud nii klubid kui ka teised vutisõbrad, et oma varustust, suveniire ja muid jalgpalliga seotud põnevaid esemeid müüa.

Klubijalgpalli pidupäeval leiab teist aastat järjest aset klubide publikuvõistlus, kus parimatele on väärtuslikud auhinnad.

Võitja kuulutatakse välja absoluutarvestuses ehk selgub, milline klubi suutis pidupäevale tuua kõige rohkem pealtvaatajaid. Teine võitja selgub protsentuaalses arvestuses ehk saame teada, millise klubi osalus oli suurim võrdluses tema litsentseeritud mängijate arvuga. Mõlemad võitjad teenivad jalgpalliliidu poolt 960 euro suuruse auhinna - õiguse registreerida selles väärtuses oma võistkond järgmise aasta meistrivõistlustele.

Lisaks kahele üldvõitjale premeerib jalgpalliliit parimaid klubisid regionaalsel põhimõttel ehk arvestatakse kaugust Tallinnast - kuni 50 km, 51-150 km ning 151 km ja rohkem. Auhinnaks on pääsmed 9. juunil peetavale Eesti - Belgia MM-valikmängule. Publikuvõistlusel ei osale absoluutarvestuses meeste karikafinalistid FCI Tallinn ja Tartu JK Tammeka. Mullu võitis publikuvõistluse Tartu SK 10 Premium.

Jalgpalli mängitakse 27. mail ka Nike Arenal ja EJL-i jalgpallihallis. Nike Arenal alustatakse kell 10 rahvuste karikavõistluste 1. etapiga, EJL-i jalgpallihallis algab 11 esimene mäng seenioride karikavõistluste avaetapil.

Klubijalgpalli pidupäeva pääsmed on müügil Piletilevis.