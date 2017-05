Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused avavad purjetamise Eesti MV sarja

Eeloleval nädalavahetusel Pirital toimuvad Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused on käesoleva aasta EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja avaetapiks klassidele Laser Radial, Laser Standard ja F18. Neile lisaks on regatil Eesti MV arvestuse väliselt võistlustules RS Aero klass. Kokku on starti oodata enam kui 50 sportlast, kelle seas lisaks eestlastele on ka Läti ja Venemaa purjetajaid.