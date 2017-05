Läti meistrivõistlustel stardivad mitmed Eesti ujumistipud

Sellel reedel algavad Riias kolm päeva kestvad Läti lahtised meistrivõistlused, millest võtavad osa ka mitmed Eesti ujumistipud. Inglismaalt on võistlustele sõitmas ka Kregor Zirk, kelle jaoks on see viimaseks jõuprooviks enne juuni lõpus algavaid Euroopa juunioride meistrivõistlusi.

Zirk stardib paljudel aladel, aga eelkõige enda põhidistantsidel 100 m liblik- ja 200 m vabaltujumises. "Tahan teha head ujumised," vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi Zirki sõnu. "Eraldi ettevalmistust selleks võistluseks pole teinud, aga loodan ehk mõned esikohad napsata ja veidi enesekindlust koguda."

Huvitava faktina võib välja tuua, et Zirk püstitas enda esimese Eesti rekordi pikas basseinis just Riia ujulas. Põnev saab olema ka meeste 100 m vabaltujumine, kus Zirk läheb vastamisi selle hooaja Eesti edetabeli liidri Pjotr Degtjarjoviga. Mõlemad mehed võtavad üksteiselt veel mõõtu 50 m kroolisprindis.

Rinnuliujumises on kohal Eesti koorekiht eesotsas Martin Allikvee ja Maria Romanjukiga. Kahtlemata on mõlemad ujujad suurfavoriidid igal konnadistantsil, kus nad vette hüppavad. Ameerikast on suveks naasnud ka Wyomingi ülikoolis õppiv ning treeniv Maria Harutjunjan, kes teeb enda hooaja avastardi pikas basseinis. Riias on kohal ka Budapesti MM-iks valmistuv Filipp Provorkov, kes stardib vaid 50 m rinnuliujumises.

Sigrid Sepp ja Veronika Olem asuvad taas omavahel võitlusesse 100 m ja 200 m seliliujumises. Kerge ei saa nende elu olema, sest nendel distantsidel pakuvad kõva konkurentsi Läti ja Valgevene ujujad. Margaret Markvardt läheb häid kohti ja aegu püüdma eelkõige enda põhialadel 100 m liblik- ja 200 m kompleksujumises.

Hommikul toimuvad eelujumised ning õhtul leiavad aset A- ja B-finaalid, kus selguvad Läti meistrid. Lisaks on iga individuaaldistantsi parimatele mõeldud rahaline preemia. Kõigil päevadel algavad eelujumised kell 10.00 hommikul ja finaalidega tehakse algust kell 17.00.