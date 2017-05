Nädalavahetusel saab Tallinnas näha rahvusvahelist endurovõistlust

Atraktiivse motospordiala jälgimine on tehtud publikule väga lihtsaks, üks kiiruskatsetest sõidetakse Lasnamäel, Lauluväljaku läheduses ja võistlejate laager asub Tähesaju tänaval. Lisaks on katseid veel Tallinna ümbruses, kokku läbitakse kogu nädalavahetuse jooksul 500 kilomeetrit.

Tallinn GP võistlusraja pikkuseks on 65 kilomeetrit ja selle ringi sees on kolm kiiruskatset Tallinnas, Maardus ja Jõelähtme vallas. Nii 27. kui 28. mail läbitakse sportlikumate klasside poolt ring kolmel korral ja ülejäänud klassid kahel korral. Võistlust alustatakse laupäeval kell 10.00 ja pühapäeval kell 9.00. Finišisse jõuvad esimesed vastavalt kell 16.40 ja 15.40. Kiiruskatsed on publikule tasuta ja järgnevalt kiire ülevaade neist. Start ja finiš asuvad Lasnamäel, Tähesaju tänava Motoneti parklas.

Esimene, neljas ja seitsmes kiiruskatse on Jõelähtme vallas, Favor enduro katse asukoht on tuttav Jõelähtme sprindist. Ronida tuleb kivide otsas, sõita metsas ja on ka lagedamaid kiireid kohti. Pealtvaatajatele on katsel piisavalt häid vaatamiskohti, aega Motoneti parklas olevast laagrist sinna sõiduks kulub ca 20 minutit.

Teine, viies ja kaheksas katse on Redmoto Muuga krossikatse. Tegu on Eesti enduros uue katsega, suurem osa katsest on liivane.

Kolmas, kuues ja üheksas katse on Redmoto-Linn krossikatse, mis on kindlasti pealtvaatajale kõige atraktiivsem ja mida on hea jälgida. Lühike publikukatse on Lauluväljaku läheduses, Neemiku tänava ja Narva maantee nurgal. Kohapeal on loodud head parkimisvõimalused, olemas on toitlustus ja kommentaator.

65 kilomeetrise ringi ülesõidu osad katselt katsele on nii teedel tänavatel kui ka maastikul.