TÄNA | Euroopa liiga finaalis ristavad sarved ManU ja Amsterdami Ajax

Lisaks tiitlile tagab Euroopa liiga võitja ühtlasi koha järgmise hooaja Meistrite liiga alagrupiturniiril. Hollandi kõrgliigas teise koha saanud Amsterdami Ajax alustaks finaalikaotuse järel Meistrite liigat kolmandast kvalifikatsiooniringist, Inglismaa Premier League'i kuuendana lõpetanud Manchester United mängiks kaotuse korral ka järgmisel aastal Euroopa liigas.

A-alagrupis Fenerbahce järel teise koha saanud Manchester United alistas 1/16-finaalis kahe mängu kokkuvõttes Prantsusmaa klubi Saint-Etienne'i 4:0 (3:0; 1:0), kaheksandikfinaalis saadi Venemaa klubist Rostov jagu 2:1 (1:1; 1:0), veerandfinaalis Belgia klubist Anderlecht 3:2 (1:1; 2:1) ning poolfinaalis alistati hispaanlaste Vigo 2:1 (1:0; 1:1).

Ajax alustas Euroopa liiga hooaega kaheksa järjestikuse kaotuseta mänguga, G-alagrupi võidu järel alistati Varssavi Legia 1:0 (0:0; 1:0). Kaheksandikfinaali avakohtumises jäädi Kopenhaagenile alla 1:2, kuid võideti korduskohtumine 2:0, veerandfinaalis alistati Schalke lisaaja järel 4:3 (2:0; 2:3) ning põnevas poolfinaalis alistas Hollandi klubi Lyoni 5:4 (4:1; 1:3).

Finaalmatš toimub kaks päeva pärast Manchesteris toimunud terrorirünnakut, milles hukkus 22 ning sai vigastada 59 inimest. Sellest tulenevalt jättis Unitedi peatreener Jose Mourinho ära matšieelse pressikonverentsi, kohtumisele eelneb minutiline leinaseisak. "Me oleme kõik traagiliste sündmuste tõttu väga kurvad ning me ei saa ohvreid ja nende perekondi oma mõtteist ja südameist," sõnas Mourinho klubi pressiteate vahendusel.

"Meil on ülesanne täita ning me lendasime Rootsi, et see lõpule viia. On kahju, et me ei saanud lennata rõõmuga, mida me alati suurte mängude eel tunneme." Oma kaastunnet avaldas ka Ajaxi peatreener Peter Bosz.

United peab mängima ilma keskkaitsja Eric Bailly'ta, kes sai poolfinaalis Vigo vastu punase kaardi. Samuti ei saa mängida kaitsjad Luke Shaw ja Marcos Rojo ning ääremängija Ashley Young. Ainsa Ajaxi mängijana peab mängust eemale jääma vasakkaitsja Nick Viergever. Inglismaa klubi jaoks on see esimene Euroopa finaal alates aastast 2011, Ajax mängis Euroopa finaalis viimati 1996. aastal, kui Meistrite liiga finaalis vannuti penaltiseeria järel alla Torino Juventusele.

Toonane Ajax oli tuntud oma noorusliku meeskonna poolest ning ka praegune peatreener Bosz on noortele võimaluse andnud. Eredivisie hooaja viimases mängus esindas Ajaxit nende kõigi aegade noorim koosseis, kui Willemi vastu alustanud 11 mehe keskmine vanus oli 20 aastat ja 139 päeva.