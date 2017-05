TÄNA | Eesti võrkpallikoondis alustab Rumeenia vastu MM-valiksarja

D-alagruppi kuuluvad lisaks meile ja rumeenlastele veel Kosovo, Montenegro, Ungari ja Venemaa. Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja, teise koha omanik jätkab MM-i pääsme püüdmist suvel valiksarja kolmandas ringis. "Kodus mängitaval turniiril on meie eesmärk selge: saada alagrupis vähemalt teine koht," vahendab volley.ee Kert Toobali sõnu.

Samas andis rahvusmeeskonna kapten märku, et praegusel hetkel ei ole koondislaste mõtted kindlasti mitte näiteks pühapäevasel mängul Venemaaga, mis võib lõpuks määrata alagrupis esimese ja teise koha saaja. "Meie mõtted on väga selgelt suunatud ainult eesolevale mängule. On ju teada, et tänase vastase Rumeeniaga jantisime eelmisel aastal nii et vähe ei ole," sõnas ta. Võistkonnad kuulusid möödunud sügisel samasse EM-valiksarja alagruppi ja kui nende kodus suutsime rumeenlased 3:1 alistada, siis nädal hiljem tuli Tšehhis toimunud mängus sama tulemusega alla vanduda. "Algaval pikal turniiril on eelis meeskondadel, kus on 14 võrdset meest ja võimalus mängijate vahel koormust jagada. Loodan, et meie oleme juba sellise taseme ja tugevusega, et saame seda teha," lausus Toobal.

Koondise peatreener Gheorghe Crețule teeb rõõmu, et võistkond on kolmenädalase treeninglaagriga saavutanud väga korraliku füüsilise ja tehnilise vormi. "Nüüd on oluline, et kõik suudaksid saavutatud head taset hoida. Algavad mängud on kohaks, kus näeme, kui hästi meie tehtud töö vilja kannab," lisas juhendaja, kel seisab täna muide ees matš oma sünnimaa vastu. MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängud toimuvad Kalevi spordihallis 24.-28. maini.