EM-il 7. koha saanud rühma treener: tegime trenni 10 tundi päevas

Carmely Reiska, Alina Vesselova, Mia Valge, Melany Keler, Maria Trofimov - just see viisik kirjutas hiljuti uue lehe meie iluvõimlemise ajalukku, saavutades Budapestis toimunud Euroopa meistrivõistlustel juunioride konkurentsis 7. koha.

Sini-must-valge lipu all on see Eesti iluvõimlejate kõige kõvem tiitlivõistluste tulemus. Venemaa rühmale läinud kuldmedal jäi 1,7 ja Israelile kuulunud pronks 1,35 punkti kaugusele. Konkurentsis olid 27 riigi rühmad. Eduka Eesti rühma noored on 14 kuni 15-aastased.

"Iluvõimlemisega tegelen juba 11 aastat ja see oli lihtsalt nii põnev ja äge kogemus. See on teine EM mul juba ja pole sõnu. Need emotsioonid - see on lihtsalt nii äge," kommenteeris rühma üks liikmetest Melany Keler ETV spordiuudistele.

Mõistagi ei tulnud kõva tulemus lihtsalt. Koplis asuvas saalis täna kava näidanud rühm valas koos higi kümme kuud ja tegi vahetu ettevalmistuse Bakuus.

"Viimasel kahel kuul me tegime kaks trenni päevas ja iga trenn 4-5 tundi ehk umbes 10 tundi päevas," rääkis juunioride koondise treener Irina Stadnik.

Viie paari kurikaga esituse koostas väliskoreograaf, kes tegi kava ka EM-il kulla saanud Venemaale. Midagi ei jäetud juhuse hooleks ja muidugi tähendas see, et meie võimlejad pidid rohkete ülevisetega kavast ka üle olema.

"Kava teeb raskeks see, et meil on neid üleviskeid väga palju. Iga hetk, iga sekund toimub midagi," selgitas Keler.



Järgmisena on ambitsioonikalt sihiks võetud 2020. aasta Tokyo olümpiale pääs.