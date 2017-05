Kalju avavärava autor Pürg: Narva ei andnud midagi lihtsalt

"Minu arust samuti oli väga võitluslik ja suhteliselt lahtine mäng. Me arvasime, et Narva hoiab meie kodus taga, kuid oli suhteliselt palju jooksmist. Narva ei andnud meile midagi lihtsalt," analüüsis Pürg vahetult pärast mängu.

"Minu meelest oli parem, et päeval vihma sadas, kuna päikesega on see väljak pigem kuiv ja hetkel oli see (omadustelt) lähemale muruväljakule. Pall liikus kiiresti ja see aitas mängutempole kaasa," arvas mees.

Oma väravaolukorda kommenteeris mees sõnapaariga "õnnega pooleks": "Mängijad võitlesid lõpuni, viisid palli uuesti kasti ja sain selle värava."

Pürg arvas, et Kalju 6-punktiline vahe liiga liidrite Levadia ja Floraga tekitab küll juba muret, kuid hooaega tuleb mäng-mängult võtta ja võitude korral jõutakse teistele ka järgi.