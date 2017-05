Pikalöögivõistluse Jõelähtmes võitis Nicole, amatööride parim oli Sild

Kvailifikatsioonis, mille järgi said mängijad endale 1/- finaalidesse vastased, oli parim belglane Tanguy Marionex 383 jardiga (350 meetrit), kes pidi alla vanduma just hilisemale võitjale inglasele Matt Nicole'ile, kes just veerandfinaalis lõi oma päeva parima tulemuse 398 jardi (364 meetrit). Võistluse parima tulemuse lõi soomlane Teemu Pitkänen 404 jaardiga, kelle käes on eelmisest hooajast ka kogu Long Drivers European Touri sarja rekord 440 jardi (402 meetrit).

Võistlus oli erakordselt pingeline, kus võitja selgitamiseks läks tihti vaja kolme setti — mängiti nii nagu tennises kahe seti võidu peale, üks sett koosnes kuuest pallist, mille parim pall mõõdeti. Nii mitmelgi korral ei saanud mängijad 55 meetri laiusesse sektorisse pihta.

Enne proffide veerandfinaale võistlesid ka Eesti parimad amatöörid, kus finaalis võttis võidu vaieldamatult Eesti pikima löögi amatöörmängija Rae Golfiklubi president Janno Sild. Nii kvalifikatsioonis 325 jardiga kui ka finaalis Eesti Golfi Liidu presidenti Marko Kaldojat võites 328 jardi pikkuse (299 meetrit) tulemusega kindlustas Janno endale LDET etapi võidu. Aastal 2015, kui Eestis peeti esimest korda pikalöögivõistluse etapp, oli Janno Sild parima eestlasena teine ehk on juba aastaid näidanud ennast selles distsipliinis mängijana, kellel Eestis vastaseid hetkel ei ole. Kindlasti on noori mehi peale tulemas, kes Jannolt selle tiitli ära soovivad võtta, kuid selleks peab ootama vähemalt aasta, kui EGCC korraldab järgmise Long Drivers European Touri etapi, loodetavasti siis juba lahtiste Eesti meistrivõistlustena.

Janno Sild ütles, et ta tuli mängima rohkem lõbu pärast, kuid samas oli Marko Kaldojaga päris huvitav lõpuni heidelda, sest tegu on mänguga, kus palju oleneb vedamisest. Lõpus oli ta siiski kindel, et võidab, sest tema kolm lööki läksid sektorisse, Markol aga viimane. Väike segadus tekkis siis, kui Marko löögi pikkuseks teatati 328 jardi. "Kuna temal oli pikem löök seni 304 jardi ja järsku 328, siis tundus see ebareaalne. Minul oli 325 all ja selgus, et see 328 jardi oligi minu löök," selgitab Janno, kes on oma peaaegu ümberarvestatult 300-meetrilise löögiga rahul.

Janno lisas, et eelmisel amatööride võistlusel olid edukad soomlased, kes lõid pikemate keppidega, ometigi oli tookord tema II koha tulemuse ja võidulöögi vahe vaid 2 jardi. Praegu lõi ta kaasa ka proffide klassis, kuid seal oli kõige kehvema profi tulemus 345 jardi tema 328 vastu, põhjuseks ikka see, et treeningut tuleks teha pikkade driveritega. "Kui me tahame, et meil tuleks häid golfareid juurde, on vaja varustust, aga meil pole kellegil pikalöögidriverit," selgitab Janno Sild, kes ise soovitab kõigil golfaritel pikalöögivõistlusel kaasa lüüa.

Proffide finaalis mängisid inglased Matt Nicole ja Brad Bermain, kes mõlemad on LDET etapi karjääri jooksul ka juba võitnud. Brad Bermain püstitas isiklikuks rekordiks Eestis toimunud võistlusel täpselt 400 jardi ehk finaali mindi väga tasavägises olukorras. Tulemusega 2:1 võitis etapi Matt Nicole (finaalis jäi tema parimaks 383 jardi), kes jätkas ka traditsiooni, kus Eesti etapi võitja hüppab riietega Sea Course'il tiiki.