Võrkpallinäituse korraldaja: tahame erinevad ajastud kokku tuua

Väljapanek sündis Eesti Võrkpalli Liidu initsiatiivil ning sellega tuletatakse meelde Eesti võrkpalli ajaloo säravamaid hetki.

"Meid rõõmustab see, kui spordipärandit ainult muuseumis ei pea vaatamas käima. Selle näituse idee on see, et kõik ajastud saavad kokku. Väikese näituse kohta on väga aukartust äratav auhinnakollektsioon," rääkis Vikerraadiole Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi peavarahoidja ning üks näituse korraldajatest Kaarel Antons.

Eesti spordipärandi säilitamine on alade lõikes õnnestunud mõistagi erinevalt. Kaarel Antons ütleb, et põhilised murekohad kipuvad spordiajaloolaste jaoks enamasti siiski korduma.

"Väga paljude perioodide kohta on see mure, et (puuduvad) varustus ja mänguvahendid. Ajarida on erinevatel spordialadel tihti raske teha. Neid valgeid laike on päris palju," selgitas Antons.