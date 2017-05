Kullamäe: kripeldab, et eurosarjas ei suutnud treenerina edu saavutada

"Meil olid siin hooaega kokkuvõtvad koosolekud ja ühiselt leidsime, et parem on klubil edasi minna ilma minuta praeguses olukorras ja läksime sõbralikult lahku," selgitas Kullamäe Vikerraadiole antud intervjuus.

"Loomulikult meie klubi on harjunud olema Eesti meistrivõistlustel finaalis ja sel aastal me sinna ei saanud. Võib-olla on praegu käes see hetk, et vaadata asja veidi teistmoodi nii klubi poole peal kui ka minul endal."

Kullamäe sõnul tal juba hooaja alguses sisetunne ütles, et tuleb keeruline hooaeg ja nii läkski. Samas tegi ka tema peatreenerina mitmeid möödalaskmisi: "Mina võtan konkreetselt vastutuse selle mängupildi eest, mis meeskond näitas kahes esimeses mängus Rapla vastu."

Kullamäe oli Tartu klubi juures järjest 11 hooaega, seda nii mängija, abitreeneri kui ka peatreenerina: "Eestis sai kõike võidetud. Mina hindan neid rahvusvahelisi mänge kõige kõrgemalt ja mängijana mul õnnestus Tartuga saada final four'i eurokarikal ja kõige rohkem jääbki kripeldama, et ma treenerina seda ei suutnud. Ma olin väga-väga lähedal sellele."

"Minu soov oleks korvpalli juurde jääda. Mis võtmes või kuidas, seda ma ei oska praegu öelda. Kindel on see, et ma olen U-18 koondise abitreener suvisel EM-i B-divisjoni turniiril ja varsti algavad laagrid. Mis pärast saab, ei oska öelda. Eks tulevik näitab, mis ja kuidas ja kellega ja kus," vastas Kullamäe tulevikku puudutavale küsimusele.