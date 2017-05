Vassiljev kandideerib Poola liigas hooaja parima poolkaitsja tiitlile

Poola jalgpalli kõrgliiga eelmise aasta parimaks ründavaks poolkaitsjaks valitud, tänavuse hooaja esimese poole parimaks mängijaks valitud, põhihooaja sümboolsesse koosseisu mahtunud ja veel mitmeid tunnustusi saanud Konstantin Vassiljev on üks kolmest nominendist Ekstraklasa kogu hooaja parima poolkaitsja tiitlile.

Sel hooajal Bialystoki Jagiellonia eest 13 väravat ja 13 resultatiivset söötu andnud Vassiljev on 26 resultatiivsuspunktiga liiga vaieldamatult parim mängumees. Teisena on 21 tabamusega seotud hetke suurim väravakütt Marcin Robak Poznani Lechist, kel on 18 värava kõrval 3 väravasöötu, kirjutab Soccernet.ee.

Nende näitajate pealt ei ole üllatav, et Ekstraklasa teatas värskelt, et Vassiljev kuulub kolme parima poolkaitsja hulka. Lisaks temale nomineeriti mehe võistkonnakaaslane Jacek Goralski ja Varssavi Legia mängumees Vadis Odjidja-Ofoe. Võitja teatatakse 5. juunil.

Vassiljevi klubi Jagiellonia sai nominatsioone aga veel mitmes kategoorias: kolme parima ründaja hulka kuulub nende Leedu koondislasest väravakütt Fjodor Cernych, parimate kaitsjate hulka Piotr Tomasik ning parima treeneri arvestuses kandideerib Michal Probierz. Treenerite arvestuses figureerib ka Ken Kallaste ning Kielce Korona juhendaja Maciej Bartoszek.