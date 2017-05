Tallinnas tuleb suur võimlemispidu

Lavastaja ja koreograafi Katre Jaani sõnul paistab tänavune võimlemispidu silma just oma mitmekülgsuse poolest. "Platsil astuvad üles nii beebid oma vanematega kui eakamad inimesed ning erinevatest rahvustest võimlejad. Minu hinnangul on see imeline näide sellest, kuidas võimlemisel ja muusikal on väga tugev jõud liita erinevaid vanusegruppe ja rahvusi," sõnas Jaani.

Lisaks eesti ja vene lasteaedade, koolide ja võimlemisklubide võimlejatele võtab peost osa ka Tallinna rahvusvahelistest koolidest hispaanlasi, itaallasi ja sakslasi.

Tänavu astub võimlemispeol üles 223 beebit ja väikelast, 468 mudilast, 681 koolilast, 83 poissi ja meest, 326 naist ning 112 memme ja taati. Eakaim ehk 60.-80. eluaastates memmede ja taatide grupp osaleb võimlemispeol esmakordselt. Ühtlasi on Tallinna Võimlemispidu esimene suurüritus Eestis, kus on esindatud nii eakate vanusegrupp.

Sel aastal on võimlemispidu eriline ka seetõttu, et võimlemisklubi Piruett pühendab eraldi kava jaanuaris meie seast lahkunud klubi asutajale ja pikaajalisele juhile ning eluaegsele kalevlasele Mall Kalvele, kes tegutses Piruetis kokku 25 aastat. Kalve on üles kasvatanud mitu põlvkonda võimlejaid ning andnud suure panuse nii Eesti kui ka rahvusvahelise võimlemise arengusse. Eraldi kava valmis koostöös Kaitseväe orkestriga Peeter Saani juhatusel.

Eesti Spordiseltsi Kalev korraldab võimlemispidu juba 18. korda. Võimlemispeo eesmärgiks on tähistada lastekaitsepäeva ning propageerida võimlemist laste ja noorte hulgas.

Tallinna XVIII võimlemispidu "Kui sõnast saab liblikalend" toimub sel pühapäeval, 28. mail algusega kell 17 Tallinnas Pirita Spordikeskuses aadressil Rummu tee 3. Üritus on kõigile tasuta.

Korraldajad paluvad võimlemispeol osalejatel varuda üritusele tulemiseks aega ning kasutada võimaluse korral selleks ühistransporti. Rummu peatusesse sõidavad bussid numbritega 1A, 6, 8, 34A ja 38, 114, 260 ja 288. Parkimiseks on avatud Merivälja tee 1E parkla ning Jõesuu teel Regati majast mere poole jäävad kaks esimest, Pargi ja Reisi parklat. Üritusel osalejatele on samuti on avatud Pirita TOP-i parkla.