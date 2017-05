Eesti sai juurde üheksa Euroopa kõrgeima kvalifikatsiooniga treenerit

Enam kui aasta kestnud koolitusel oli fookuses Eesti tippjalgpall. "Olime Magnus Pehrssoni ajal seotud koondise mängude analüüsimisega. Meie grupp lasti koondisele väga lähedale ja see pole tipptasemel just igapäevane. Jälgisime võistkonna treeningute ja mängueelseid koosolekuid ning tutvusime erinevate võistkonna ülesehitusprotsessi detailidega," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu koolitusosakonna juhataja Karel Voolaid.

"Me peame end küll maailma tipptreenerite tegutsemisega ja muude trendidega kursis hoidma, aga peamine fookus on ikka meie igapäevane keskkond! Eesti jalgpall on liikumas järjest lähemale sellele, et Eestis töötav tipptreener saaks siin keskenduda täpselt samadele asjadele kui välismaal," lisas Voolaid.

Tipptreenerite igapäevatöö erinevus Eestis ja mujal tippliigades peitub kõige enam selles, et taustajõude ei ole siinmail alati nii palju kui vaja oleks, mis seab meie treeneritele suuremad nõudmised. "Lisaks väga heale mängu tundmisele peab tipptreener oskama üles ehitada võistkonna tööprotsessi ning juhtima seda absoluutselt igal tasemel. Eesti tipptreener peab olema väga erinevates valdkondades võimekas," ütles Voolaid.

"Peame teistel sabast kinni hoidma ja oma ressursse arvestades potentsiaali maksimaalselt realiseerima. Minu isiklik hinnang on, et liigume Eesti treenerite ja mängijatega selles suunas, et nende arusaam jalgpallist on muutunud oluliselt paremaks – oleme ka sellele pikki aastaid tähelepanu pööranud," lisas Voolaid. "Mängijatevaheline konkurents muutub samuti tihedamaks, sest iga-aastaselt tõuseb ju mängijate arv. Uueks väljakutseks on mängutarkuse kõrval kehaliste võimete teadlik arendamine, et suudaksime Euroopa keskmikega jõukohaselt mängida ning ka suurematele jalgpalliriikidele peavalu valmistada."

UEFA Pro litsentsi omandasid kolmandas lennus Indrek Zelinski, Meelis Rooba, Norbert Hurt, Aleksandra Ševoldajeva, Gert Olesk, Argo Arbeiter, Yusuf Erdogan, Marko Pärnpuu ja Indrek Koser.

Koolituse viisid läbi Karel Voolaid ja Katrin Kaarna, vaatlejana tegutses Arno Pijpers.

Pro litsentsi varasemad lennud:

1. lend (2008): Valeri Bondarenko, Tarmo Rüütli, Sergei Zamogilnõi, Jan Važinski, Ivo Lehtmets, Martin Reim, Marko Kristal, Janno Kivisild, Aivar Lillevere, Sergei Ratnikov, Karel Voolaid. Koolituse viisid läbi Jelle Goes ja Arno Pijpers.

2. lend (2012): Keith Boanas, Lars Christian Hopp, Katrin Kaarna, Erki Kesküla, Liivo Leetma, Aavo Sarap, Marko Lelov, Igor Prins, Aleksandr Puštov, Ain Tammus, Sergei Terehhov, Anton Joore. Koolituse viisid läbi Arno Pijpers ja Urmas Kirs.