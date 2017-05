Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna ja Gert Kullamäe teed lähevad lahku

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimees Harry Lemberg tänas senist mängijat ja peatreenerit väärtusliku töö eest. "Iga treener Eestis on kulla hinnaga. Gerdi panus Tartu korvpalli on 11 hooaja jooksul olnud väga suur ja täname kogu klubiga selle töö ja pühendumise eest. Tänasel hetkel tunneme, et muutusteks on õige aeg. Jõudsime ühisele arusaamisele, et treenerina edasi arenemiseks peab Gert tegema järgmise sammu ja leidma uusi väljakutseid. Ma usun, et Gerdis on väga suur potentsiaal ja kogu Eesti korvpalli jaoks on oluline endisi tippmängijaid ala juures hoida," ütles Lemberg otsuse kohta.

Kullamäe tänas klubi antud võimaluse eest. "Tahan tänada klubi 11 hooaja eest. See on pikk aeg ühes klubis olla. Tänan neid inimesi, kes on minu ümber olnud – mängijaid, abipersonali, sponsoreid, fänne. Ükskõik kus ja kuidas minu treenerikarjäär edasi läheb, jääb Tartu korvpall mulle südamesse. Soovin klubile edu järgmiste sammude astumisel," sõnas Kullamäe.

Gert Kullamäe on Tartu korvpallisõpradele emotsioone pakkunud nii mängija, abitreeneri kui peatreenerina. Alates 2006. aasta sügisest mängis ta Tartu Ülikool/Rockis, pärast 2008/2009 hooaega lõpetas ta tegevsportlasekarjääri ja jätkas Tartu Ülikool/Rocki abitreenerina. 2011/2012 hooaja keskel nimetati ta Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneriks.

Gert Kullamäe tuli Eesti meistriks abitreenerina hooajal 2009/2010 ja peatreenerina hooajal 2014/2015 (2011, 2012, 2013, 2014 ja 2016 mängis finaalis ja teenis meeskonnaga hõbeda, hooajal 2016/2017 pronksi). Aastatel 2009, 2010, 2011, 2013 ja 2014 on Kullamäe tulnud treenerina karikavõitjaks ning Balti liigas viinud meeskonna pronksmedaliteni hooagadel 2013/2014 ja lõppenud 2016/2017 hooajal, mullusel 2015/2016 hooajal mängiti Balti liiga finaalis ja saadi kaela hõbemedalid.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ei ole korvpalli esindusmeeskonna järgmise peatreeneri osas veel otsust langetanud. Uue peatreeneri väljavalimise protsess on käimas.