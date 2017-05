Astana lasi Scarponi mälestuseks kujundada erilise veepudeli

Nimetatud joogipudeleid jaotatakse stardi- ja finišipaigas fännidele ning loomulikult ei jää neist ilma ka Scarponi perekond, vahendab Spordipartner.ee.

"See on lihtsalt väike asi, kuid usume, et see aitab kõigil mäletada suurt tšempionit Michele Scarponit," seisis Astana avalduses.

Täna Girol kavas olevale 16. etapi esimesele tõsisele mäele Passo del Mortirolole andsid korraldajad Scarponi nime.