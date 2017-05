Mikkelsen naaseb Sardiinias WRC-sarja

Nimelt asendab 27-aastane Mikkelsen Sardiinia rallil Citroeni tiimis Stephane Lefebvre’it, Poola rallil sõidab jälle prantslane. Enne Sardiinia rallit saab Mikkelsen ühe päeva Citroen C3 ka testida.

"See on avalik saladus, et olen alates eelmise hooaja lõpust otsinud võimalust jätkata WRC-sarjas võistlemist," vahendab wrc.com Mikkelseni sõnu. "Ma ei jõua ära oodata, et saaksin juba testida ja ralliks valmistuma hakata. Alguses läheb kindlasti aega, et autoga tutvuda, aga peamine on see, et saan jälle kõrgeimas klassis tugeva tiimi ridades võistelda."

Kuigi praegu räägitakse vaid ühest rallist, on kuluaarides kõlanud, et lähiajal avalikustatakse pikaajalisem koostöö.

Citroeni tiimijuht Yves Matton ütles, et Mikkelsenile mingit kindlat eesmärki Sardiiniaks ei seata. "Kuna tal on ettevalmistuseks nii vähe aega, ei olen Andreasel sel rallil kindlat sihti. Tahame lihtsalt, et ta sõidaks stabiilselt," sõnas Matton.

"Kuue etapi järel on meie tulemused jäänud oodatust kehvemaks. Andreasel on sel rallil erinevalt meist piisavalt kogemusi, meie tiim eelmisel aastal Sardiinias ei võistelnud," lisas Matton. "See otsus pole Stephane’i karistamiseks või midagi säärast, vaid ainult selleks, et Citroeni võimalusi suurendada. Stephane mõistis, et see on vajalik samm."

Sardiinia ralli sõidetakse 8.-11. juunini.