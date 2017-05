Milner: loodetavasti saab Liverpool uuel hooajal auhinnakappi täiendust

Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani klubikaaslase James Milneri sõnul on Liverpoolil vaja taas kogeda karikavõitmise tunnet, et astuda järgmine samm edasi ja heidelda Euroopa tippklubidega.

Liverpool alistas Premier Leage’i viimases voorus koduväljakul 3:0 Middlesbrough ja kindlustas sellega liigatabelis neljanda koha, mis annab neile võimaluse mängida järgmisel hooajal Meistrite liigas.

Liverpooli viimane suurem võit oli viis aastat tagasi, kui triumfeeriti liigakarikas. Eelmisel hooajal pidi Liverpool nii liigakarikas kui Euroopa liigas teise kohaga leppima.

Milner võitis 2011. aastal enda eelmise klubi Manchester City ridades Inglismaa karika, mille järel võideti ka kaks Inglismaa meistritiitlit. Milneri sõnul viib üks trofee teiseni ja just seda oleks Liverpoolil vaja. "Minu arvates oli Cityga kõige tähtsam karikafinaali võitmine. Kui saime selle ühe karika kätte, andis see meile usku juurde, olime juba midagi suurt võitnud," vahendab Reuters Milneri sõnu. "Eelmisel aastal jõudsime Liverpooliga karikale lähedale, aga ei suutnud seda kahel korral ära võtta. Kuid sellistes suurtes mängudes mängimine on äärmiselt oluline."

"Loodetavasti uuel hooajal saame enda auhinnakappi täiendust, see on järgmine samm," lisas ta.

Ka Adam Lallana avaldas, et loodab, et järgmisel hooajal heitleb meeskond karikate nimel. "Meil oli hea hooaeg, oleme kõvasti arenenud ja loodetavasti suudame samamoodi jätkata ka Meistrite liigas," ütles ta klubi kodulehe vahendusel. "Jõudsime nüüd esinelikusse, loodetavasti oleme järgmisel hooajal veel paremad ja võistleme karikate nimel."