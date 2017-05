Kalju paikneb liigatabelis 26 kolmandal real, Trans on 20 punktiga viies. Tänavu on omavahel korra kohtutud, aprilli keskel võttis Trans koduväljakul 1:0 võidu.

Mängueelsed kommentaarid:

Nõmme Kalju treener Sergei Terehhov: "See hooaeg oleme Narvale juba kaotanud. Tegemist on väga hea meeskonnaga ja teeme kõik selleks, et neid võita ja kolm punkti koju jätta."

Nõmme Kalju mängija Trevor Elhi: "Peame analüüsima, mis eelmises omavahelises mängus valesti läks ja tegema vigade parandused. Tahame jätta kolm punkti Nõmmele."

Narva Transi treener Adiam Kuziaev: "Meid ootab raske mäng. Nad ihaldavad võtta revanši pärast esimese ringi kaotust. Kõige tähtsam võistkonna jaoks on uskuda oma jõudu ja jääda rahulikuks. Traumeeritud mängijate read on täienenud. Trauma tõttu ei saa mängida Nikita Savenkov."

Narva Transi mängija Vadim Mihhailov: "Olen rõõmus, et saan jälle minna väljakule. Pärast traumat on alati raske tagasi tulla. On vaja töötada kaks korda rohkem, et olla jälle heas vormis. Meid ootab raske mäng, aga meil on vaja punkte. Kui saame mängida distsiplineeritult ja rahulikult, siis saame loota võitu."