Finaali jõudnud Golden State Warriors tegi NBA ajalugu

Korvpalliliigas NBA jõudis esimesena finaali Golden State Warriors, alistades läänekonverentsi finaalseeria viimases kohtumises San Antonio Spursi 129:115. Seeria 4:0 võitnud Warriors on NBA ajaloos esimene meeskond, kes on finaali jõudnud mängudega 12:0.

Kolmandat aastat järjest finaali jõudnud Warriorsi parimana tõi Stephen Curry 36 punkti, Kevin Durant lisas 29 punkti ja võttis 12 lauapalli. Vigastustega kimpus Spursi resultatiivseim oli Kyle Anderson 20 punktiga.

"See on suurepärane, et oleme kahe viimase seas, eks näis, kuidas nüüd läheb," jäi Durant napisõnaliseks.

Idakonverentsi finaalseerias juhib tiitlikaitsja Cleveland Cavaliers nelja võiduni peetavat seeriat Boston Celticsi vastu 2:1.