Ogier: meistritiitel on nelja mehe jagada

Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja lootused karjääri esimesele MM-ralli võidule purunesid teisel võistluspäeval sõiduvea tõttu. Sellest hoolimata tunnustas aga tiimikaaslane M-Spordi meeskonnas, Sebastien Ogier, Tänaku head etteastet. "Otiga oli koos sõita pingeline," ütles Ogier ETV spordisaatele. "Otil oli nädalavahetusel väga hea kiirus ja ilma tema sõiduveata oleks meil olnud tihe võitlus. Kuid see on osa mängust ja ma olen õnnelik, et ta teenis head punktid ja võitis Power Stage'i. Meeskonnale oli see väga hea nädalalõpp."

Hooaja lõpuni jääb veel seitse etappi ning Ühendkuningriigis baseeruv M-Spordi meeskond on juhtimas tootjate punktitabelit. Suur roll edus on ka Tänakul, kes meeskonnale punkte toonud kõikidelt etappidelt. "Koos oleme hea meeskond, lisaks muidugi Elfyn Evans, kes on ka sel hooajal olnud tugev," sõnas Ogier. "Kindlasti on meil lootus meistritiitlile tootjate arvestuses ja see oleks imeline kui suudaksime erameeskonnana tehasetiime edestada."

Viimasel neljal aastal MM-tiitlid mäekõrguse ülekaaluga võitnud Ogier arvab, et tänavu tuleb põnevam võitlus. Prantslase arvates saab hooaja lõpus karika peakohale tõsta kas tema, Thierry Neuville, Jari-Matti Latvala või Tänak. "Peaaegu pool hooaega on seljataga ja usun, et veel neljal mehel on võimalus tiitel võita," ennustas prantslane. "Teised on jäänud natuke liiga kaugele."