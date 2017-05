Hardi Roosiorg vigastas Saksamaa MM-etapil kätt

Vabatreeningul näitas Hardi Roosiorg 25. aega, kuid ajatreeningul oli ta 34., mis tähendas kvalifikatsioonisõiduks keerulist stardikohta. Hoolimata tagasihoidlikust stardist tegi Roosiorg korraliku kvalifikatsiooni ja lõpetas selle sõidu 28. kohaga.

Eile sõidetud esimeses sõidus pidi ta kohe alguses boksist läbi sõitma, kuid sõidu edenedes kerkis ta 30., aga siis tuli sõidu lõpus kukkumine ning sõit jäi katki. Kuna kukkumise tulemusena sai Roosioru parema käe ranne vigastada, siis teise sõitu ta ei läinud.

"Laupäevane koht vabatreeningus oli mudase raja kohta oli üsna normaalne, eelkvalifikatsioonis ei suutnud aga alguses kohe kiiret ringi teha ning lõpus oli rada juba liiga keeruline, et paremat aega saada. Kvalifikatsioonisõidus ei pääsenud küll stardist eriti hästi minema, kuid esimeste ringidega suutsin teha palju möödasõite ning lõpetasin 28. koha peal. Täna hommikuses soojendussõidus proovisin sõidutunnet kätte saada ning lihtsalt sõita, seega sealt tuli tagasihoidlik koht. Esimene sõit sain stardist veidi halvasti minema ning siis sõitis keegi mulle veel täiega jalga, mille tõttu pidin kohe boksi minema, et saapaklambrid kinni panna. Alguses oli küll valus sõita, kuid sõidu keskel sain juba hea tunde kätte, aga siis suutsin siiski viimasel ringil vea teha, mille tõttu tuli vasaku käe randmesse väike murd ning sellega oligi võistluspäeval joon all," võttis oma katsumuse kokku Roosiorg, kes nädala alguses läheb uuringule saamaks teada, kui tõsine vigastus on.