Mihkel Räim: alustasin finišit liiga vara

“Lõpus pidid tiimikaaslased mind nii palju aitama kui võimalik,” vahendab Rattauudised.ee Israel Cycling Academy ratturi sõnu. “Jason tegi väga head tööd viimased 5 km ning 1 km enne lõppu ilmus Turek ka tagant ja andis väikese panuse. Pean tunnistama, et poisid olid tublid. Võimalik, et alustasin ise finišit liiga vara. Aga eks vigadest õpitakse. Barberole kaotada pole ka patt, sest tegu on päris tugeva mehega. Võib rahule jääda – 2. koht ja järjekordne poodium. Kui oleksime esimesel etapil suutnud vigu vältida, siis võinuks samamoodi poodiumil olla, kuid oleksid ei maksa midagi.”

Järgmise stardi teeb Räim Eesti koondise värvides reedest pühapäevani vältaval Tour of Estonial. “Tulge kaasa elama! Luban, et teeme koondisega sõidu vingeks!” kinnitab Räim.