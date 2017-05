Gross võistleb Harju rallil Tänaku eelmise hooaja autoga

Neste Harju Rally start antakse 26. mail kell 18.00 Ülemiste Citys, kust masinad suunduvad edasi reedese võistluspäeva neljale katsele. Kahe kruusakatse järel ootab võistlejaid kahel korral läbitav 0,73 km pikkune Ülemiste City publikukatse, mis on pealtvaatajatele tasuta.

Võistlejaterivi avavad Georg Gross – Raigo Mõlder, kes toovad rajale Ott Tänaku möödunud hooaja Ford Fiesta RS WRC. Georgile ja Raigole on see koduteedel esimeseks stardiks pärast aastat 2013.

Numbri all kaks saavad lähte soomlased Jukka Hiltunen – Jarkko Kalliolepo (Škoda Fabia R5), kelle järel stardivad Rainer Aus – Simo Koskinen. Kui viimastel hooaegadel on rallifännid neid mehi harjunud nägema N-rühma Mitsubishis, siis tänavu sõidavad mehed VW Polo prototüüpautol, millel on Mitsubishi Lancer Evo X tehnika. Läinudaastase Neste Harju Rally teise koha meeste järel saavad lähte Kaspar Koitla – Andres Ots (Mitsubishi Lancer Evo IX). Võistlusnumbri all 5 stardib tänavusele rallile 2015. aasta Eesti absoluutarvestuse ja klassi N4 meister Siim Plangi, kelle kõrval võtab koha sisse viimati 2010.aastal Margus Remmakule kaarti lugenud Olaf Suuder.



Neste Harju Rally esimese kaheveolise masinaga saavad rajale numbri all 11 startivad EMV7 2WD E11 üle 2000ccm klassi võistlejad Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3).



EMV 6 klassi kuuluva Estonian R2 Challenge arvestuses on hooaja esimesele kruusarallile registreerunud kogu paremik. Numbri all 31. saavad rajale sarja liidrid Martinš Sesks - Andris Malnieks (Peugeot 208 R2). Eestlastest on noortele rallisõitjatele mõeldud arvestuses rajale tulemas seitse võistluspaari, kelle hulgas ka hetkel parimate eestlastena klassi teist kohta hoidvad Oliver Ojaperv – Jarno Talve (Ford Fiesta R2) ning tänavu JWRC sarjas osalevad Miko Niinemäe – Martin Valter (Ford Fiesta R2). Kokku on klassis startimas 12 võistluspaari.

Rahvusliku E-rühma neljas erinevas klassis on võistlusele startimas 39 võistluspaari, nende hulgas ka klasside liidrid EMV4 (E12) Ranno Bundsen – Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII), EMV7 (E11) Mario Jürimäe – Rauno Rohtmets (BMW M3), EMV8 (E10) Ronald Jürgenson – Marko Kaasik (Peugeot 205), EMV9 (E9) Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105).

Lisaks autodele stardib Harju- ja Järvamaa kruusateedele ka seitse Gaz masinal sõitvat võistluspaari, teiste hulgas ka 2016. aasta meistrid Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A).

Eesti meistrivõistluste teine etapp Neste Harju Rally sõidetakse Rae, Anija, Raasiku ja Kose vallas ning Ülemiste City´s. Ralli võistluskeskus, hooldusala, stardi-ja finišipoodium asuvad Ülemiste Citys. Kokku sõidetakse kahe võistluspäeva jooksul 10 kiiruskatset, kogupikkusega 92,14 km. Ralli punktikatse on 13,35 km pikkune SS10 A+Autorent.

Neste Harju Rally start antakse 26. mail kell 18:00 Ülemiste Citys. Esimesele 8,50 km pikkusele Neste katsele stardib esimene võistlusauto kell 19.03. Neste Harju Rally 2017 võitjad sõidavad Ülemiste Citys olevale poodiumile laupäeval kell 16.00.