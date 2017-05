Sunderlandi peatreener pani kõrgliigast langemise järel ameti maha

Aasta tagasi Sunderlandi juhendajaks asunud šotlane lubas tööd Inglismaa kirdeosas jätkata ka pärast pudenemist aste madalamale, kuid otsustas täna pärast kohtumist klubi juhtkonnaga ameti maha panna.

"Ma tahan tänada klubi presidenti Ellis Shorti ja kogu Sunderlandi juhtkonda, et sain meeskonda juhendada," ütles 54-aastane Moyes. "Mul oli au treenida meeskonda, kellel on tulihingelised fännid ja soovin klubile tulevikuks edu."

Sunderland kogus tänavu 38 mängust 24 punkti ning lõi 29 väravat. Liigasse püsimajäämiseks oleks tulnud teenida 40 silma.