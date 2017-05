Mercedes ei kavatse McLarenit aidata

Mercedese vormel-1 meeskonna üks juhtfiguure Niki Lauda teatas, et Saksmaa tiim ei kavatse McLarenit aidata.

Viimastel aastatel madalseisus oleva McLareni probleemid on alguse saanud Honda jõuallikatest ja nüüd spekuleeritakse, et britid tahavad jaapanlaste toodangu sakslaste oma vastu välja vahetada. "Me peame keskenduma võitlusele Ferrariga, mitte konkurente aitama," lausus Lauda. "Kui küsimus tuleb kaalumisele, siis mina kasutan oma vetoõigust."

McLaren kasutas Mercedese mootoreid aastatel 1995-2014 ning selle aja jooksul võitis soomlane Mika Häkkinen kaks ning britt Lewis Hamilton ühe MM-tiitli.