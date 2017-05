Tipptennisesse naasev Azarenka on sihikule võtnud Wimbledoni

Eelmise aasta juulis tenniseväljakutelt taandunud endine maailma esireket on sihikule võtnud Wimbledoni suure slämmi turniiri. Enne seda kavatseb ta võistleda ühel muruväljaku võistlusel. "Treeningud on mul olnud edukad ja tunnen, et olen taas valmis mängima," lausus 27-aastane 2012. ja 2013. aasta Austraalia lahtise meister.

Täpsema plaani teeb Azarenka teatavaks lähiajal. "Varsti otsustan, kuidas kavatsen Wimbledoniks valmistuda," sõnas valgevenelanna. "Enne suurturniiri on mul plaanis kaasa teha mõnel väiksemal muruväljaku võistlusel."