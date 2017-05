Männi oli jettide Euroopa meistrivõistluste avaetapil kolmas

Hooaja avavõistlus näitas positiivselt seda, et Marten sõitis läbi nädalavahetuse tõusvas tempos ja esimesed sõidud täiskasvanute klassis näitasid, et on tehtud õige otsus. Nimelt oleks Marten saanud veel ühe aasta juuniorite klassis sõita. Ski Division GP2 klassis olid Marten Männi tulemused sõitudes kuues ja kaks korda kolmas ja kokkuvõttes andis see talle tubli kolmanda koha.

Ski Division GP1 klassis oli Martenil avasõidu esimeses kurvis kokkupõrge konkurentidega ja lõpptulemuseks oli 12. koht. Teises sõidus oli ta neljas ja samal positsioonil püsis ka viimases sõidus. Mõned ringid enne lõppu aga lendas tema jetilt mootorikate, nimelt oli sellesse tekkinud ilmselt avasõidu kokkupõrke tagajärjel mõra. Mõnda aega ei seganud see sõitmist, kuid siis läks õhufilter vett täis ja see tempole positiivselt ei mõjunud. Kaks konkurenti pääsesid mööda ja lõpptulemuseks selles sõidus oli kuues koht. Kolme sõidu kokkuvõttes oli tema koht ülitihedas konkurentsis kaheksas.

„Oli äärmiselt hea olla taas korralikult vee peal tagasi. Viimati saime korralikult sõita detsembris, kui võistlesime Tais. Eestis tegime ka mõned trennid aga kevadised olud ei soosinud seda. Pisut võttis aega uue jetiga harjumine, konkurendid on saanud juba pikemalt vee peal trenni teha. Heameel oli näha, et tempo tõusis ja sellega ka enesetunne. Siit on hea edasi minna,“ rääkis Marten Männi peale võistlust.

Marten Männi järgmine start on 2.-4. juulil Itaalias, Porto Cesarios, kus sõidetakse maailmameistrivõistluste avaetapp.