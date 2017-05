Malcolm Wilson: tahaksime Tänakut näha meeskonnas ka järgmisel hooajal

Malcolm Wilsonit küsitles ERR-i reporter Karl Mihkel Eller.

Oleme MM-sarja kuuenda ralli ootuses. Kui keegi oleks enne Monte Carlot öelnud, et M-Sport juhib meeskondlikult, siis mis Te oleksite öelnud?

Kui Te oleks seda öelnud enne, kui sõlmisime lepingu Sebastien Ogieriga, siis me tõenäoliselt ei oleks sellel positsioonil. Kui aus olla, siis Sebastien Ogieri palkamise järel tundsin, et meil on väga hea võimalus võita MM-sari individuaalselt. Kui me seda ei suuda, siis arvestades tema varasemaid saavutusi, ei saa me kindlasti süüdistada pilooti. Praegu juhime me MM-sarja nii individuaalselt kui meeskondlikult ja oleme selle üle väga uhked, kuid Sebastieni, Oti ja Elfyni näol on meil väga tugev sõitjate nimekiri. Nad kõik on näidanud rallidel kiireimaid aegu. Meil on olemas ideaalne komplekt oma autodes ja tõeliselt head sõitjad.

Nii et kui Te saite Ogieri tiimi, oli selge, et eesmärk on võita ka meeskondlik arvestus?

Minu jaoks on peamine eesmärk sõitjate tiitel, kuna me pole seda võitnud. Oleme võidutsenud just meeskondlikus arvestuses. Enne oma viimast aastat selles mängus sooviksin saada ka individuaalse maailmameistritiitli.

See näitab, et uus Ford Fiesta pole mitte ainult kiire vaid ka vastupidav?

See saab olema tiitlikonkurentsis kõige olulisem. Meil on tulemas veel uued rallid ja me nägime Korsikal mõningaid probleeme, kuid samas oli meil väga hea Argentiina ralli. Vastupidavus saab maailmameistritiitli võitmisel olema põhiline märksõna. Nagu kõik on näinud, siis kõik on väga võrdsed, mis on suurepärane. FIA ja tehnilised inimesed on teinud võrratut tööd tehniliste regulatsioonidega, et tuua välja täiesti uued autod. Kõik on väga võrdsed.

Punktitabel näitab reaalsust, et M-Sport on MM-sarja liider nii tiimidearvestuses kui kaks autot on individuaalselt nelja hulgas. See näitab, et Ford on praegu parim auto?

Näeme, mis juhtub aasta lõpus, kuid oleme seni tehtu üle väga uhked. Me teame, et see saab olema raske, kuid anname endast kõik, et võita mõlemad tiitlid.

Natukene ka tulevikust. MM-sarjas on ka hetkel üks jokker ehk Andreas Mikkelsen, kes kaotas eelmise hooaja järel töö ning hetkel käivad jutud, et ta võib liituda Hyundai või M-Spordiga. Kas kõik M-Spordi sõitjad saavad võistelda hooaja lõpuni?

Jah, kõik kolm sõitjad, kes on tiimis praegu, saavad võistelda ka kogu hooaja. Meil pole temaga mingeid plaane, kuigi muidugi tahaksime me näha oma autodes erakliente, sest loome praegu turgu 2017. aasta WRC autodele. Kunagi ei tea, kuid elame-näeme, mis Andreas teeb.

Teile kui tiimijuhile teeks kindlasti hea meelt, kui Ford vallutaks kogu poodiumi. Kas kõik mehed on selleks ka võimelised?

Kui vaadata seniste rallide tulemusi, siis oleme kindlates kohtades olnud tugevad. Portugal ei ole ajalooliselt kuulunud meie parimate rallide hulka, kuid oleme siin kõvasti testinud nii et loodetavasti on meie auto nendeks tingimusteks sel korral hästi seadistatud.

Ott on öelnud, et tal on M-Spordiga leping tänavuse hooaja lõpuni ning pärast seda on ta vabaagent. Kas arvestades tema tulemusi, tahaksite Otti näha tiimis ka järgmisel hooajal?

Kindlasti, selles pole mingit küsimust. Tahaksime säilitada meeskonnas Sebastieni ning loodetavasti oleme positsioonil, et seda teha. Me ei saa edaspidi teha seda, mida oleme teinud sel hooajal ilma suurema toeta. Kui saame, siis teen kõik, et ta sõidaks meie autos ka järgmisel hooajal.

On olnud ka jutte, et Fordi tehas tahab taaskord M-Spordiga tugevamat kontakti.

See oleks fantastiline ja see paneks meid paremasse olukorda, et säilitada tiimis ka Sebastien. Tahaksin seda väga. Me ei oleks siin, kus me oleme, ilma tehnilise toeta, mis me Fordilt saame. Päeva lõpus vajame me igal juhul rahalist toetust, et säilitada ja kindlustada Sebastien ning praegusel hetkel meil seda pole.

Oleme palju rääkinud valitsevast maailmameistrist Sebastien Ogierist, kuid Ott Tänakul pole endiselt veel seda esimest võitu ning kõik ootavad seda Portugalis.

Ma väga ei muretseks. Usun, et see esimene võit pole enam kaugel ja olen väga kindel, et ühel hetkel see tänavusel aastal ka juhtub. Otil on ees väga tugevad rallid nagu Poola, Soome, Suurbritannia ja ka siin Portugalis saab ta olema tugev. Olen kindel, et esimene võit pole kaugel.

Mida te arvate ralli MM-i tulevikust? On olnud jutte, et Uus-Meremaa tahaks sarjaga liituda ning ka Horvaatia. Mis Te arvate, mis oleks õiged otsused?

Kui meie lähtepunktist vaadata, siis viimane asi, mis me tahame, on rohkem võistlusi ja rohkem kulutusi. Kui see annab erilist väärtust, siis peaksime selle üle mõtlema, kuid enamik tootjaid tahaks praegu kalendrit pigem vähendada kui suurendada.

13 rallit hooaja kohta on piir?

Ärge saage minust valesti aru, olen osalenud ka hooaegadel, kus on olnud 15-16 rallit aastas. Jah, see on võimalik, aga see nõuab tiimilt palju, kuna nõuab palju testimist. Kõige suurem mure on siiski eelarve. Hetkel me seda ei toetaks, kuid kes teab seda tulevikus.

Kui vaadata boksist kaugemale, siis olete ka ise siin suur staar. Inimesed tulevad ligi ja küsivad isegi rohkem autogramme kui Sebastieni ja Oti käest.

Ma ei usu seda. Sõitsin Portugali rallit mõned korrad, kuid ei olnud eriti edukas. Meil on aastate jooksul olnud Portugalist head kliendid. Me ei ole siin küll saavutanud sellist edu, mida oleme soovinud, kuid loodame, et suudame seda sel nädalavahetusel.

Sellel paigal on Teie südames mingi koht?

Jah, kõigil rallidel on. Nad on kõik erilised ja erinevad ning see teeb selle spordi nii vägevaks.