Martin Rump teenis Tais neljanda koha ja kiireima ringiaja

Kvalifikatsioonides, kus vastavalt Pro-Am klassi reeglitele osaleb esimeses amatöörsõitja ja teises professionaal, oli eestlasega autot jagav Korea võidusõitja Rick Yoon 13., kaotus võitjale 1,7 sekundit ning Rump 6., kaotus napp 0,3 sekundit.

Möödunud laupäeval esimeses võistlussõidus, kuhu samuti vastavalt reeglitele startis Yoon, toimus alguses mitu kokkupõrget. Seetõttu langes Champion Racing/KCMG auto nr 18 võistlejate rivi lõppu. Peagi tuli rajale turvaauto, mis viis võistlejaterivi taas kokku. Yoon tuli boksi rehvi- ja sõitjavahetuseks 11. kohal.

Rump jätkas suurepärase hooga, võttes koheselt enda nimele ka võistluste kiireima ringiaja. Olles liidritest ca 0,5 sekundit ringi peale kiirem, oli ta peagi püüdnud kinni kohtadel 3.-5. liikunud kaasvõistlejad ning valmistus võitlema koha eest poodiumil. Kaheksa ringi enne lõppu hakkas käigukast üle kuumenema ning tiim otsustas mitte riskida ning hoo maha võtta. Rump tõi auto finišisse üldarvestuses 6. ning Pro/Am klassis 5. kohal, mida peale kohtunike otsust koha võrra edutati. Seega 4. koht ning võistluste kiireim ringiaeg.

Pühapäevases teises võistlussõidus, kuhu startisid Pro sõitjad, toimus juba esimesel ringil nelja autoga ahelavarii, millesse kahjuks sattus ka auto nr 18. Rumpi juhitud Audi R8 GT3 sai neljanda ja viienda kurvi vahel löögi itaallase Rizzo juhitud Ferrarilt. Avarii tulemusena purunes Audi roolivarras ning see paiskas eestlase auto juhitamatult spinni ning kiiruselt 200 km/h kokkupõrkesse teise Audiga. Lisaks põrkusid omavahel kokku ka kaks Ferrarit. Tulemuseks katkestamine. Õnneks jäid piloodid praktiliselt terveks, mis näitab kui turvalised kaasaegsed GT autod on.

"See nädalavahetus oli emotsioonirikas. Ülimalt õnnelik saan olla oma võidusõidukiiruse üle, mis laupäevases sõidus teistele ületamatuks jäi. Peale keerulist algust esimeses sõidus, võimaldas selline kiirus mul tõusta heale kohale. Vaid tehniline alarm hoidis meid laupäeval tagasi, kuid käigukastile turvalisem tiimi otsus oli mõistlik. Pühapäevases sõidus läks start hästi, kuid ma olen pettunud kaasvõistleja manöövri üle, mille tulemusena pidin katkestama. Auto sai kõva löögi. See saadetakse peagi Jaapanisse, kus juba kahe nädala pärast hakkavad KCMG kutid seda ümber ehitama, et olla stardis järgmisel Audi R8 LMS Cupi etapil Suzukas," kommenteeris Rump pressiteate vahendusel.

Martin Rump on taas GT3 roolis 10.-11. juunil Jaapanis, Suzuka International ringrajal Audi R8 LMS CUP sarjas.