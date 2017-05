Ralf Aron sõitis Pau tänavarajal välja hooaja esimese poodiumikoha

Nädalavahetus algas aga Ralf Aroni jaoks õnnetult, sest vabatreeningul sõitis ta tugevalt vastu äärekivi, lõi pea vastu autot ära ja vigastas kaela. Õnneks saadi kiropraktiku abiga kvalifikatsiooniks kõik korda, aga esimeses kvalifikatsioonisõidus head rütmi eestlane siiski ei leidnud. Teised kvalifikatsioonid kulgesid juba paremini ja võistlussõitudes tegi Aron väga tugevad etteasted.

Laupäeval toimunud esimest sõitu alustas Ralf alles 11. stardikohalt, aga teinud väga hea stardi ja seejärel võistluse käigus veel mitu möödasõitu, tõusis eestlane lõpuks 5. kohale. Teises sõidus startis Aron viiendalt kohalt, pidas lähimate konkurentide maha pingelise lahingu, aga seekord kitsal rajal möödumisvõimalusi ei leidnud ja tasuks taas 5. koht.

Kolmandat sõitu, mis kandis pikkade traditsioonidega Pau Grand Prix nime, alustas Ralf Aron seitsmendalt stardikohalt ja juba stardis õnnestus tal mööduda ühest konkurendist ning tõusta koha võrra. Hiljem möödus ta veel mitmest sõitjast, nende hulgas ka sarja liidrist ning finišilipu alt sõitis Aron läbi kolmandana. Sarja kokkuvõttes tõusis Ralf Aron punktitabelis mitme koha võrra kuuendaks.

"Pau rajal on väga teravad ja kõrged äärekivid, ja sõitsin ühe äärekivi vastu sedavõrd kõvasti, et lõin pea ära ja nihestasin üht kaelaliigest. Autost väljudes ei liikunud kael ega vasak käsi ja see ikka ehmatas päris ära. Õnneks sain kiropraktiku abiga kaela uuesti liikuma. Võistlussõidud tulid juba päris hästi välja ja hoog oli väga hea. Positiivne ongi see, et me oleme saanud tiimiga autod paremini tööle ja hoo üles," sõnas Aron pressiteate vahendusel.

FIA F3 meistrisarja järgmine etapp toimub nelja nädala pärast Hungaroringil.