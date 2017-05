Jüri Vips tõusis Saksa F4 etapil poodiumile ja jätkab sarja liidrina

Kvalifikatsioonis oli Jüri Vips kimpus auto tehniliste probleemidega ja seetõttu oli raske head stardikohta saada. Nädalavahetuse avasõidus tegi 12. kohalt alustanud Jüri Vips suurepärase stardi tõustes esimeste kurvidega mitme koha võrra. Hiljem möödus ta veel paarist konkurendist ja lõpetas võistluse 3. kohaga.

Teine sõit oli mõneti esimese korduseks, sest taas õnnestus seekord 9. kohalt startinud Prema Powerteam võistkonna sõitjal mööduda stardiga mitmest konkurendist ja finišeerida lõpuks 5. kohaga. Kahjuks ei teeninud Vips lisapunkte viimasest sõidust, sest stardijärgsetes kurvides sattus eestlane paari sõitja trügimise tagajärjel avariisse ja oli sunnitud katkestama.

"Autoga oli kvalifikatsioonis veidi probleeme, aga avasõit tuli väga edukalt välja. Positiivne on see, et õnnestus punktitabelis liidrikohta kindlustada ja punktivahet lähimate rivaalidega kasvatada," kommenteeris Vips pressiteate vahendusel.

Järgmine etapp Saksamaa F4 sarjas sõidetakse kolme nädala pärast Spielbergi ringrajal Austrias.