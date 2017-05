Noored krossimehed jäid EM-il pjedestaalilt ülinapilt välja

Ilmaennustus lubas Cieszyinis täna öösel väga tugevat vihma kuni hommikul kella 11ni, kuid sadas ainult nii palju, et rada sai kastetud. Esimeses sõidus oli pinnas pisut porine, kuid teiseks sõiduks oli see taas kõvaks sõidetud.

EMX65 klassi teises võistlussõidus sai Joosep Pärn kolmanda koha, esimeses oli ta kaheksas ning kokkuvõttes andis see 33 punktiga neljanda koha. Etapi võitis Maksymilian Chwalik (Poola, 50 punkti), teine oli Elisey Oreshkin (Venemaa, 44 p) ja kolmas Kirils Maslovs (Läti, 34 p).

EMX65 klassis olid ülejäänud eestlastest Romeo Pikand 8. (27 p), Richard Paat 16. (10 p), Mark Peterson 23.

„Esimene start ei läinud üldse hästi, Joosep oli eelviimane ja Paat veel tema järel, aga Joosep suutis ennast sealt tagant kaheksandaks sõita,“ rääkis Joosepi isa Jüri Pärn pressiteate vahendusel.

„Teises sõidus oli Joosep stardis teine, aga see tühistati, kuna kõigil ei kukkunud puud alla. Kordusstardis oli ta viieteistkümnes ja sõitis välja kolmanda koha. Teine sõit oli väga pingeline, kolm poissi tahtis seda kolmandat kohta saada. Oleme tulemusega väga rahul, rada on siin ka suurepärane, kiire ja väga heas korras.“

Klassis EMX 85 sai esimeses võistlussõidus eilses kvalifikatsioonis parima aja sõitnud Karu teise koha. Teises võistlussõidus nii hästi ei läinud ja seitsmes koht andis kokkuvõttes 36 punktiga neljanda koha. Esikolmiku moodustasid kolm Venemaa noort sõitjat: Alexey Orlov (50 p), Nikita Petrov (42 p) ja Egor Frolov (38 p).

Teine Eesti sõitja, Mikk Martin Lõhmus oli sõitudes 9. ja 13. ning kokkuvõttes 12 (20 p).

„Teise sõidu start läks halvasti,“ ütles Romeo isa Tõnu Karu peale võistlust. „Rada on siin betoon, üks soon, sinna sa enam-vähem jääd, kuhu stardist satud. Esimene ots on väga tasavägine, suured Vene poisid on kohal, ratas-rattas minnakse ja keegi armu ei anna.“

Euroopa meistrivõistlused jätkuvad juuni esimesel nädalavahetusel Venemaal.