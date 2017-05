Eesti paar sai EM-il standardtantsudes 7. koha

Poolfinaali sisenes tantsupaar kuuendana ning saavutas lõppkokkuvõttes seitsmenda koha. Finaali pääsemisest jäi puudu ainult 0,4 punkti.

Abel sõnas pressiteate vahendusel, et tantsijad jäid tulemusega rahule: "Selline tulemus tõestab mulle, et oleme palju edasi arenenud ning ühtlasi paneb see meid üha enam pingutama. Eelmisel aastal saavutasime samuti seitsmenda koha, kuid finaali pääsemisest jäi puudu pea terve punkt."

Kokku osales sel aastal Euroopa meistrivõistlustel 60 tantsupaari ning võtjateks krooniti Venemaa tantsupaar Dmitri Žarkov ja Olga Kulikova.

Abel ja Galkina treenivad Tallinnas tantsuklubis Leevi treener Aleksandr Makarovi käe all ning on koos tantsinud alates 2012. aasta aprillist.