Taaramäe: trennides on okei, loodetavasti stardin ikka Tour de France'il

Eesti profirattur Rein Taaramäe (Katjuša) kirjutas oma ametlikul Facebooki lehel, et pärast ränkrasket Romandia velotuuri on tal trennides enesetunne olnud parem ning loodetavasti saab ta sel suvel ikka Tour de France'il startida.

"20 päeva tagasi kannatasin Romandia velotuuril, kus enesetunne oli kehv. Nüüd kolm nädalat hiljem on kindlasti küsimus, et kuidas nüüd? Vastus on selline, et trennis on kõik okei olnud. Ei taha midagi ette ära sõnuda ja nii pean tõdema, et eks järgmised võidusõidud näitavad, kas ka päriselt parem olen. Ise olen optimist," kirjutas rattur.

24.-28. mail sõidab Taaramäe Belgia velotuuril, 8. juunil stardib Šveitsis toimuval Gippingen GP-l ja 10.-18. juunil on kavas Šveitsi velotuur.

"Edasi on kõik lahtine. Loodetavasti läheb kõik hästi ja stardin Eesti meistrivõistlustel ja ka Tour de France'il," lisas Taaramäe.