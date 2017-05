Juventus kindlustas kuuenda järjestikuse Itaalia meistritiitli

Juventuse poolel lõid värava Mario Mandžukic 12., Paulo Dybala 39. ja Alex Sandro 83. minutil.

Voor enne hooaja lõppu on Juventusel kogutud 88 punkti ning eduseis AS Roma ees on neli silma ning Napoli ees viis punkti.

Juventuse jaoks oli see järjest juba kuuendaks tiitliks ning kogu klubi ajaloo jooksul on see juba 33. meistritiitel. Selles arvestuses ollakse Itaalias läbi aegade kindlalt parim klubi, kui järgnevad kaks Milano klubi AC Milan ja Inter 18 tiitliga.