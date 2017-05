FOTOD | Tartlased tegid U-18 korvpalli meistrivõistlustel puhta töö

Hendrik Eelmäe oli finaalmängus mees kui orkester, tuues 31 mänguminutiga 19 punkti, 19 lauapalli, 6 resultatiivset söötu ja 4 vaheltlõiget. Noormees pärjati ka finaalturniiri kõige väärtuslikuma mängija tiitliga, kirjutab basket.ee.

BC Tartu/Salva parimaks valitud Robin Kivi lisas 18 ja Patrik Saal panustas võitu 7 punkti ja 7 lauapalli. Valdo Lipsu hoolealuste parim oli täna 20 punktiga Kristofer Veismann. Oliver Suurorg valiti Viimsi parimaks mängijaks.

Valdo Lips, hõbedase Viimsi klubi peatreener: "Ülearu kurb ei ole. Aga võttes arvesse omavahelisi mänge hooaja sees, oleks siiski ihanud võita. Heameelt teeb eriliselt see, kuidas poisid võitlesid, ükskõik mis seis oli. Supermäng ses mõttes. Müts maha poiste ees. Eks võistkonnavaim on meil kogu hooaja väga hea olnud. Nii on nauding olla treener!"

Raido Rebane, Salva/Tartu peatreener: "Aitäh õnnitluste eest. Viimsi on terve hooaja jooksul näidanud väga head, agressiivset kaitset. Midagi lihtsat pole olnud. Kas ma olen poistega rahul? Kokkuvõttes võin öelda, et olen küll."

Eesti meistrite parimana tõi finaalturniiri MVP-ks tunnistatud Eleriin Vaino 20 punkti, 9 lauapalli, 6 korvisöötu ja 5 vaheltlõiget. Johanna-Eliise Teder lisas 19 ja Sandra Reinvald 18 silma. Audentese poolelt viskas liiga põhihooaja resultatiivseim mängija Janne Pulk 22 punkti.

Tartu Kalevi parimaks mängijaks tunnistati Sandra Reinvald. Audentese parimaks mängijaks finaalturniiril valiti Victoria-Ida Vähi.