Võrkpallikoondise kapten: olen meeskonna seisuga rahul

"Ma arvan, et seis on täitsa korralik. Meeskond on saanud harjutada, treenerid on saanud proovida erinevaid koosseise, oleme saanud mängida erineva tasemega vastastega," rääkis Toobal. "Venemaa on totaalne tipp, varem selliste meeskondade vastu olime nagu siilid udus, aga täna saime oma rütmi ja nende rütmi suhteliselt kiiresti, kõik on kontrolli all."

Milline on Eesti koondise mäng praegu võrreldes sügisel peetud EM-valikturniiriga? "Meil on väikesed muudatused toimunud. Mõnikord teevad sellised muudatused meeskonna sisekliimale head, hetkel on põhiline, et kõik mehed on terved, kõik saavad aidata, teha seda mida treenerid soovivad. Mina olen küll praegu rahul meeskonna seisuga," sõnas ta.

Millal meeskond ideaalses vormis peaks olema: augustis EM-il, nüüd MM-valikturniiril või juunis Maailmaliiga aegu? "Eks võtame turniiri korraga. Üritame olla kõikidel hetkedel võimalikult heas situatsioonis. Me ei eelista ühtegi nendest turniiridest teistele," lausus Toobal. "Eks sätime seda asja natuke sügiseks, EM on nendest kõige tähtsam, aga samas me seda Maailmaliigat oleme tahtnud jupp aega mängida, nüüd on selleks ideaalne võimalus."

Kolmapäeval alustab Eesti koondis Kalevi spordihallis MM-valiksarja. Esimeses mängus on rahvusmeeskonna vastaseks kolmapäeval, 24. mail kell 18 Rumeenia. Lisaks kuuluvad kuueliikmelisse alagruppi Kosovo, Montenegro, Ungari ja Venemaa. Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja, teise koha omanik jätkab MM-i pääsme püüdmist suvel valiksarja kolmandas ringis.

"Esmalt on meil kohe Rumeenia, nendega mängisime eelmisel aastal kaks korda, korra võitsime, korra kaotasime. Loodan, et see aasta oleme vähe värskemad ja saame nendega hakkama," tutvustas Toobal vastaseid. "Siis on kaks sellist, kes võivad natuke nõrgemad olla – Ungari ja Kosovo. Montenegro on kindlasti päris korraliku tasemega, võitis samamoodi mõned aastad tagasi Euroopa liiga, mängib Maailmaliigat. Ja siis Venemaa on juba omaette klass."

Kas koduväljak on eelis või mitte? "Kindlasti eelis. Mängin alati hea meelega kodus," ütles Toobal.