Sildaru rangluumurrust: tunnen end juba paremini

"Minu jaoks on see väga tore tunnustus, kuid ise ma ei arvanud, et võidan," tunnistas Sildaru ERR-ile.

Sildaru murdis mõned nädalad tagasi Lapimaal suusareisil olles rangluu. Kuidas on paranemine läinud? "Rangluuga on juba parem, kuid päris terve ikka veel ei ole," nentis Sildaru. "Tegin ühte trikki toru peale ja ei kukkunud välja päris nii nagu plaanisin, õnnestus kukkuda kuidagi nii, et rullusin vist üle oma vasaku õla ja siis läks katki. Vahepeal mõtlesime küll operatsiooni peale, aga siis ikkagi otsustasime, et pole vaja seda teha, kui paraneb ilma ka ära."

"See ei olnudki otseselt valus, vaid lihtsalt ebamugav. Praegu ei tule seda tunnet ka, vahepeal hästi natuke valutab. Kätt juba tõsta saan, aga üritan veel natuke hoida," lisas ta. "Kurb, et see minul juhtus, aga praegu tunnen end juba paremini, tunnen ennast juba inimese moodi. Paranemiseks läheb veel umbes nädal-kaks, ma arvan. Trenni pole päris ammu teinud, Makedoonias tegin natuke jõusaalis jalgu. Ma ei tohtinud enne väga liigutada ennast."

Suvel on Sildarul plaanis mitmed laagrid ning juba augusti lõpus teeb ta Uus-Meremaal debüüdi MK-sarjas. "Selleks ajaks kindlasti paraneb õlg korralikult ära," uskus ta. "Ma väga ei jõua Uus-Meremaad ära oodata."