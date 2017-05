Venemaa alistas MM-il Soome ja võitis pronksi

0:4 kaotusseisu jäänud Soome suutis küll vahe 3:4-le vähendada, aga viigiseisuni ei jõutud.

Venelaste ridades viskas kaks väravat Nikita Gusev, korra olid täpsed Vladimir Tkatšjov, Bogdan Kiselevitš ja Nikita Kutšerov. Soome eest tegid skoori Mikko Rantanen, Mikko Lehtonen ja Veli-Matti Savinainen.

Peatreener Oleg Znarovi käe all on see Venemaale teine järjestikune pronks, 2015. aastal võideti hõbe ja 2014. aastal kuld.

MM-finaalis kohtuvad tänavu Kanada ja Rootsi.