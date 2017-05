Djokovici hakkab juhendama endine esireket Agassi

Djokovic avalikustas selle uudise pärast Rooma Mastersi finaali, kus ta kaotas üllatuslikult 4:6, 3:6 20-aastasele Alexander Zverevile. "Ma austan Andret tohutult. Ta on inimene, kes saab panustada minu ellu nii väljakul kui väljakuväliselt," sõnas Djokovic.

12 suure slämmi turniiril võidutsenud Djokovic ütles, et nad on Agassiga viimastel nädalatel korduvalt suhelnud ja leppisid kokku, et 47-aastane ameeriklane juhendab teda Prantsusmaa lahtistel, pikaajalist koostööplaani neil esialgu pole.



"Eks näis, mis sellest saab," ütles Djokovic, lisades, et Agassi ei ole Pariisis terve Prantsusmaa lahtiste aja.

2006. aastal karjääri lõpetanud Agassi võitis kaheksa suure slämmi turniiri, lisaks võitis ta 1996. aasta Atlanta olümpial kuldmedali.