Tanel Leok sai Saksamaal 12. koha

Esimese sõidu võitis Jeffrey Herlings (KTM) Antonio Cairoli (KTM) ja Gautier Paulini (Husqvarna) ees, Leok sai 13. koha.

Teises sõidus edestas Cairoli Herlingsit, kolmas oli taas Paulin. Leok oli selles sõidus 11.

Kahe sõidu kokkuvõttes teenis etapivõidu Cairoli, teine oli Herlings ja kolmas Paulin, Leok sai 12. koha.

MM-sarja üldarvestuses kasvatas Cairoli enda eduseisu, olles kogunud 305 punkti, teisel kohal oleval Tim Gajseril (Honda) on 261 punkti ning temast vaid punkti kaugusel on Paulin. Leok on 91 punktiga üldarvestuses 15. kohal.