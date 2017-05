Eesti võrkpallikoondise teine koosseis andis Hispaaniale vägeva lahingu

Seoses kahe mänguga – Eesti põhikoosseis mängib Venemaaga – jagasid Eesti koondise juhendajad võistkonna kaheks. Hispaania vastu saatis loots Gheorghe Crețu väljakule Denis Losnikovi, Karli Alliku, Mart Naabri, Rauno Tamme, Henri Treiali, Markkus Keele ja Timo Tammemaa, kes tegutses kohtumises diagonaalründajana. Alates kolmanda geimi esimesest kolmandikust asendas Tammet Oliver Orav, vahendab volley.ee.

Kuigi paljude mängumeeste jaoks oli see esimeseks korraks koondises nii kandvat rolli täita, andis kohtumine hea tagasiside, et Eestil on tagalat, kellele lähiaastatel loota küll ja veel. Sidemängija Markkus Keel tunnistas samuti, et koondis tegi igati hea mängu, ent lõpptulemus jäi siiski kripeldama. "Mäng oli meie võtta, ent probleemiks said meie enda lihtvead. Kui neid tuli, siis kohe mitu tükki järjest," sõnas Keel.

Eesti koondisele tõi koguni 40 tõstet saanud ja neist 18 punktiks löönud Tammemaa 21 punkti. Allik lisas 14 ja Treial 12, kahekohalise saldoni jõudis ka Naaber, kelle kümnest punktist pooled tulid blokiga. Tamme kogus kaheksa ja nii Keel kui ka Orav kolm punkti.

Mainitud lihtvigu kogunes Eesti meeskonnale 13, sama palju peatas meie rünnakuid ka hispaanlaste blokk. Ise teenisime sulustamisega 14 punkti. Rünnakuprotsent oli Hispaanial 43 ja vastuvõtt 44, meie näitajad 38 ja 43.