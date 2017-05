Tänak: kui üritada rallit võita, peabki riske võtma

"Täna oligi eesmärk [Graig] Breen jätta selja taha, et saaks meeskonnale punktid ja omale punktid," ütles Tänak ERR-ile. "Keskmised kaks katset sõitsime suhteliselt rahulikult ja viimaseks oli Power Stage. Võib-olla võita ei plaaninud, aga punkte tahtsime kindlasti saada, iseenesest positiivne."

Viis punkti tulid siis kerge üllatusena? "Võib-olla kerge üllatusena, aga mitte kergelt," tõdes Tänak.

Laupäevane apsakas rikkus kõige parema tulemuse, aga kuidas võib neljanda kohaga rahul olla? „Kindlasti mitte see, mis oli võimalik, aga kui üritada rallit võita, siis ilmselgelt peab riske võtma," sõnas Tänak. "Oli näha, et konkurents on väga tihe ja kõik üritasid kõvasti. Juhtus, mis juhtus, aga vähemalt kiirust on."

"Eks peab natuke veel mõtlema siit ja sealt, võib-olla autoga rohkem sinasõbraks saama, siis vast on järgmisel rallil jälle võimalus," lisas ta.