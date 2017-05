Vinales võttis Rossi eksimuse järel hooaja kolmanda võidu

Senine üldliider, Itaalia vanameister Valentino Rossi (Yamaha) läks viimasele ringile liidrile, kuid eksis pidurdamisel ja Vinales sai temast mööda. Rossi veel üritas liidrikohta tagasi võtta, kuid kukkus kolm kurvi enne finišit.

Teisena lõpetas esimest aastat MotoGP klassis võistlev prantslane Johann Zarco, kes jõudis esimest korda poodiumile. Kolmanda koha sai hispaanlane Dani Pedrosa.

Tänavusel hooajal on sõidetud viis etappi ning kõikidel on triumfeerinud hispaanlased – Vinalesel on kirjas kolm võitu, korra on võidutsenud Pedrosa ja korra Marc Marquez.

Üldarvestuses on Vinales nüüd 85 punktiga liider, teiseks tõusis Pedrosa 68 punktiga ning katkestama pidanud Rossi langes esikohalt kolmandaks, olles kogunud 62 punkti.