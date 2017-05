Karmilt kukkunud Kangerti jaoks on tänavune Giro läbi

Kangert sõitis ringteelt väljudes vastu liiklusmärki ja kukkus ratta seljast. Ilmselt ei pannud ta märki tähele. Õnnetuse hetkel oli finišini jäänud veel 9,9 kilomeetrit.

Astana meeskonna teatel diagnoositi Kangertil vasaku käe küünarluu murd ja sellega on tema jaoks tänavune Giro lõppenud.

Etapivõidu võttis lõpuspurdis Luksemburgi rattur Bob Jungels (Quick-Step), teine oli kolumbialane Nairo Quintana (Movistar) ja kolmas prantslane Thibaut Pinot (FDJ).

Velotuuri üldliidrina jätkab hollandlane Tom Dumoulin (Sunweb), kes edestab 2.41-ga Quintanat ja 3.21-ga Pinot’d.

