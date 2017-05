Kontaveidi alistanud Halep kaotas Rooma turniiri finaalis

Tänavu liivaväljakuil kümme matši järjest võitnud Halep (WTA 4.) kaotas veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises Svitolinale (WTA 11.) 6:4, 5:7, 1:6.

Teises setis juhtis Svitolina 5:5, aga Halep suutis viigistada. Seisul 5:6 kaotas ta aga taas enda pallingugeimi ja mäng läks otsustavasse setti, mida domineeris täielikult Svitolina.

Varem olid nad omavahel mänginud vaid korra, 2013. aasta Sofia turniiril võttis Halep kindla 6:1, 6:1 võidu.

22-aastasele Svitolinale on see tänavu juba neljas turniirivõit, ta triumfeeris ka veebruaris Taivanis ja Dubais ning aprilli lõpus Istanbulis. Üldse on see tema karjääri kaheksas turniirivõit.

Svitolina on ka jooksva hooaja edetabelis liidrikohal.

Elina Svitolina Autor: Reuters/Scanpix