Eesti koondislased said Valgevenes punktid kätte

Mošnikov ja FK Minsk võõrustasid Mogiljovi Dneprit ja tegid nendega 0:0 viigi. Eesti poolkaitsja sekkus mängu vahetusest 61. minutil, vahendas Soccernet.ee.

Pikk ja BATE võõrustasid Minski Dinamot ja alistasid nad avapoolaja väravast 1:0. Eesti kaitsja vaatas kogu kohtumist pingilt.

Liigatabelis on BATE 20 punktiga teine, Minsk 6 silmaga 12. kohal. Liider on Artur Kotenko endine klubi Šahtjor, kel on koos 22 punkti.